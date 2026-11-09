وفاء للرموز.. جمعية كتاب ونقاد السينما تكرم محمود قاسم وتطمئن على آمال بكير

كرمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المؤرخ السينمائي والناقد محمود قاسم، تقديرا لإسهاماته في توثيق تاريخ السينما المصرية والعربية، ودوره في دعم الجمعية ومهرجان الإسكندرية السينمائي منذ انطلاق دورته الأولى عام 1979.

وأهدى الناقد سمير شحاتة، رئيس الجمعية، والناقد أسامة عبد الفتاح، نائب رئيس الجمعية، محمود قاسم درع عروس البحر المتوسط، تقديرا لكونه أحد أبرز المعاصرين لتأسيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وما قدمه من جهود أسهمت في دعم مسيرته.

تكريم محمود قاسم

وأقيمت مراسم التكريم في منزل محمود قاسم، مراعاة لحالته الصحية، حيث أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة، قائلا: «ممتن لكما ولفريقكما، وأتمنى لكم النجاح.. ده اليوم اللي مستنيه منذ أكثر من 15 سنة.. شكرًا لكم».

مكالمة آمال بكير

وفي سياق متصل، كشف سمير شحاتة عن تلقيه مكالمة هاتفية من الكاتبة الكبيرة آمال بكير، قبيل توجهه لتكريمها، مشيرا إلى أن المكالمة اتسمت بالشجن، لكنها بدت خلالها أكثر وضوحا وتماسكا مقارنة بمكالمتهما السابقة.

وأوضح أن آمال بكير بادرت بالسؤال عن أحواله، وحرصت على الاطمئنان على مؤسسة الأهرام التي قضت فيها سنوات طويلة من حياتها، ولا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في وجدانها.

وأضاف أنه سألها عن إمكانية استقبالهم في منزلها لتكريمها، مؤكدا أن تكريمها يمثل تقديرا لهم أيضا، لكنها اعتذرت بسبب حالتها الصحية، قائلة: «أنا لسه تعبانة يا سمير».

وأشار شحاتة إلى أن الكاتبة الكبيرة طلبت منه الدعاء لها وإضاءة شمعة من أجل شفائها، قائلة: «إنت ابني.. ادعيلي. إنت قلت لي في المكالمة اللي فاتت هاتولعلى شمعة.. ولّعلي شمعة تاني، وصلّي لي.. أنا بحب الشمع أوي».

واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على تأثره بالمكالمة، وتكرار دعائه لها بالشفاء وتخفيف آلامها.