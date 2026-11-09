قيس الشيخ نجيب يواصل تصوير مسلسل الرحمة في 90 حلقة

يواصل السوري قيس الشيخ نجيب حاليا في مدينة اسطنبول التركية تصوير مسلسله الجديد "الرحمة" وهو عمل مأخوذ من مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه وكان الأصل التركي مكونا من ٤٤ حلقة اما النسخة العربية فمكونة من ٩٠ حلقة.

صناع مسلسل الرحمة

المسلسل من إخراج مخرج تركي وتكتب النسخة العربية الكاتبة السورية لبنى مشلح ويلعب بطولته النجوم صبا مبارك و قيس الشيخ نجيب و باسم ياخور و ريم كفارنة وأيمن عبد السلام و رولا بقسماتي و رنين مطر و جو طراد و جمال العلي و صباح بركات و جنيد زين الدين.

وكان اخر أعمال قيس المعروضة هو مسلسل النسيان الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

و تعد تجربة الرحمة عودة للتعاون بين قيس وصبا منذ ١٢ عاما من آخر تعاون بينهما في مسلسل زين.

و هي الثالثة لقيس في الأعمال المقتبسة من أصل تركي بعد مسلسلي ستيليتو و الخائن الذين حققا نجاحا كبيرا وقت عرضهما على النستويين النقدي و الجماهيري.