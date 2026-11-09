قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكني والتجاري.. الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم
إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية للمفتي
بالدموع والحداد.. مدرسة الشهيد عبد الهادي حسني بالفيوم تنعى آيات ضحية حادث العياط
3 في كل غرفة وخدمات رعاية ومساحات خضراء.. افتتاح أول شلتر للكلاب بمدينة التبين
انتقاما من الأب.. إحالة أوراق سيدة أنهت حياة طفليها في العمرانية لمفتي الجمهورية
الرئيس السيسي يتابع أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية
الهلال الأحمر المصري يدفع بالخيام لتوفير مأوى بديل للأسر النازحة في غزة
وزير الزراعة: شلتر الكلاب بالقاهرة خطوة مهمة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
مدرب نيس يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم.. هل يغيب مدافع منتخب مصر لفترة طويلة؟
الوزراء: تطعيمات الأطفال آمنة وفعالة.. وسلسلة التبريد تضمن الحفاظ على جودتها وكفاءتها
عقب حادث قطاري العياط.. نقابة الصحفيين تشدد على ضوابط التغطية المهنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"واكو" اليابانية بين الطبول والشاميسن بأوبرا الإسكندرية

واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن
واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن
أحمد البهى

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، حفلاً لفرقة واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 11 نوفمبر على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية”.

يجمع العرض بين الموسيقى والتعبيرات الحركية المستلهمة من التراث اليابانى برؤى إبداعية معاصرة، ويشمل عدد من الأعمال التى تعكس ثراء الموروث الحضارى والثقافى للدولة الأسيوية ويصاحبها إيقاع طبول التايكو وأنغام آلة الشاميسن التقليدية ذات الثلاثة أوتار،  ويتخللها عروض وتابلوهات استعراضية فى مشهد فنى مميز وثرى.

يذكر أن فرقة واكو اليابانية تضم مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين الذين تجمع عروضهم بين قوة الإيقاع وجمال الأداء المسرحى، تأسست الفرقة في مارس 2020 بهدف القاء الضوء على فنون وثقافة اليابان، قدمت فنونها فى مختلف أنحاء العالم، وشاركت فى عدد من الفعاليات الدولية، منها معرض اكسبو باريس عام 2023، احتفالية الذكرى الدبلوماسية بين اليابان وموناكو 2025، كما زارت الأوبرا المصرية فى فبراير 2026 والتقت بالجمهور على المسرح الكبير .

ويأتى الحفل فى سياق استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لتعزيز التواصل الإبداعى مع مختلف دول العالم، بما يتيح فرصة التعرف على تجارب فنية متنوعة تحمل ملامح الهوية الحضارية للشعوب وتسهم فى إثراء المشهد الثقافى.

دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل رضا الوكيل فرقة واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

مسلم ويارا

اتبسطوا.. الأعمال جابت نتيجة| أول تعليق من يارا تامر بعد طلاقها من مسلم

نقابة الصحفيين

الصحفيين: إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين لتغطية مؤتمر مرتضى منصور للتحقيق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

محمد عبدالمنعم

الأهلي يصرف النظر مؤقتًا عن ضم محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

محمد السيد

تطورات إيجابية في إصابة محمد السيد لاعب الزمالك.. الأشعة تحسم موقفه من الجراحة

مانويل نوير

نوير يعلق على إصابته الجديدة مع بايرن ميونخ: سأجتاز هذه المحنة

حسام حسن

الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن

بالصور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

كيكة البسكويت
كيكة البسكويت
كيكة البسكويت

أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد

أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد
أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد
أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد

طريقة صينية الكفتة بالبطاطس في الفرن.. وجبة اقتصادية

طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية
طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية
طريقة صينية الكفتة بالبطاطس فى الفرن..وجبة اقتصادية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد