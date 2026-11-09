"واكو" اليابانية بين الطبول والشاميسن بأوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، حفلاً لفرقة واكو اليابانية لطبول التايكو والشاميسن وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 11 نوفمبر على مسرح سيد درويش “ أوبرا الإسكندرية”.

يجمع العرض بين الموسيقى والتعبيرات الحركية المستلهمة من التراث اليابانى برؤى إبداعية معاصرة، ويشمل عدد من الأعمال التى تعكس ثراء الموروث الحضارى والثقافى للدولة الأسيوية ويصاحبها إيقاع طبول التايكو وأنغام آلة الشاميسن التقليدية ذات الثلاثة أوتار، ويتخللها عروض وتابلوهات استعراضية فى مشهد فنى مميز وثرى.

يذكر أن فرقة واكو اليابانية تضم مجموعة من الفنانين المحليين الموهوبين الذين تجمع عروضهم بين قوة الإيقاع وجمال الأداء المسرحى، تأسست الفرقة في مارس 2020 بهدف القاء الضوء على فنون وثقافة اليابان، قدمت فنونها فى مختلف أنحاء العالم، وشاركت فى عدد من الفعاليات الدولية، منها معرض اكسبو باريس عام 2023، احتفالية الذكرى الدبلوماسية بين اليابان وموناكو 2025، كما زارت الأوبرا المصرية فى فبراير 2026 والتقت بالجمهور على المسرح الكبير .

ويأتى الحفل فى سياق استراتيجية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لتعزيز التواصل الإبداعى مع مختلف دول العالم، بما يتيح فرصة التعرف على تجارب فنية متنوعة تحمل ملامح الهوية الحضارية للشعوب وتسهم فى إثراء المشهد الثقافى.