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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي: نجاح منى زكي من نجاحي وأكبر داعم لي

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد حلمي عن علاقته بزوجته النجمة منى زكي، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه له على مدار مشواره الفني، ومؤكدا أن نجاحها يمثل امتدادا لنجاحه، وأنه يشعر دائما بالفخر بما تحققه من إنجازات، فضلا عن إعجابه المستمر بموهبتها وما تقدمه من أعمال فنية.

أحمد حلمي ومنى زكي 

وقال أحمد حلمي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نجاح منى زكي يعد نجاحا له بكل تأكيد، مشيرا إلى أنها كانت دائما مصدر الدعم والسند الأكبر له، ووقفت بجانبه منذ بداية مشواره الفني، رغم أنها سبقته إلى النجومية ونجحت في الحفاظ على مكانتها الفنية حتى الآن.

وأضاف: «نجاح منى زكي من نجاحي بدون شك، ولو فيه حد بيدعم التاني فهي اللي بتدعمني ووقفت جنبي، لأني جيت عليها وهي نجمة وما زالت نجمة، والناس بتشوف اللي بعمله ده دعم ليها، ولكن أنا ببقى مبهور بيها وبفنها».

أحمد حلمي يتحدث عن تجربته فى فيلم حدوتة 

وعن تجربته الجديدة في فيلم «حدوتة»، يخوض حلمي تحديا مختلفا، من خلال شخصية تحمل سرا كبيرا، دفعه إلى الاستعانة بمتخصصين في الطب النفسي لفهم طبيعتها وتقديمها بصورة واقعية.

وتحدث أحمد حلمي عن كواليس تحضيره للشخصية، والصعوبات التي واجهته في استيعاب أبعادها النفسية، مؤكدا أن السر الذي تخفيه في حياتها كان أحد أبرز العوامل التي جذبته للمشاركة في الفيلم.

وأوضح حلمي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه انجذب للشخصية بسبب تركيبتها النفسية، ما دفعه إلى إجراء بعض الدراسات والاستعانة بأطباء نفسيين، من أجل فهم طبيعتها والتعرف على تفاصيلها، حتى يتمكن من تقديمها بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن العمل جعله يتعمق في طبيعة المشكلات النفسية التي قد يواجهها الإنسان دون أن ينتبه إلى وجودها، لافتا إلى أن البعض قد يعتقد أنه يتمتع بحالة نفسية جيدة، رغم حاجته الفعلية إلى مساعدة متخصص.

وأكد حلمي أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية مهمة يسعى إلى إيصالها للجمهور، قائلا: «بقول للناس مفيش مشكلة إلا ليها حل، وأوقات بيكون عندنا مشاكل من جوانا ومش واخدين بالنا منها، وده محتاج متخصص، بيكون فاهم إن هو تمام، وهو مش تمام».

فيلم حدوتة

ومن المقرر طرح فيلم «حدوتة» في دور العرض السينمائي يوم 11 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، والطفل عمر شريف.

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي منى زكي الفنانة منى زكي فيلم حدوتة

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