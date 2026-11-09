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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حادث القطار بمستشفى الجامعة ويطمئن على حالتهم الصحية

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة إلى مستشفى الجامعة للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث القطار الذين تم نقلهم إلى المستشفى، والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، والتأكد من توافر جميع الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والأستاذ سرحان محمد عمر، المدير الإداري لمستشفيات الجامعة.

وأوضح أن المستشفى استقبل 6 حالات من مصابي الحادث،  3 حالات منها بقسم الرعاية المركزة، وحالة بقسم العظام، فيما غادرت حالتان المستشفى بعد استقرار حالتهما الصحية، مؤكداً ضرورة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين، ومتابعة حالاتهم بصورة مستمرة، وتسخير الإمكانات الطبية والبشرية بالمستشفى لضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة العلاجية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتمام التعافي.
الجدير بالذكر حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على الحالة الصحية للطلاب المصابين في حادث الأتوبيس الذي وقع يوم 28 أكتوبر الماضي، ويتلقون العلاج بالمستشفى، ومتابعة تطورات حالتهم الصحية، وذلك في إطار حرص جامعة بني سويف على متابعة أبنائها الطلاب والوقوف بجانبهم في الظروف الطارئة، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
 

بني سويف جامعة بني سويف مصابين العياط

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