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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حادث تصادم القطارين

بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حادث تصادم القطارين
بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حادث تصادم القطارين
شيماء جمال

أكد محمد حفيظ، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة بني سويف، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، للتعامل مع مصابي حادث تصادم قطارين وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف استقبل 54 مصابًا من إجمالي 64 مصابًا جراء الحادث حتى الآن، فيما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى العياط بمحافظة الجيزة.

ونوه أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات الحادث، ووجّه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة وبني سويف، لضمان سرعة التعامل مع المصابين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

وأشار إلى أن محافظة بني سويف دفعت بالفرق الطبية اللازمة، ورفعت درجة الاستعداد بمستشفياتها ومراكزها ووحداتها الصحية، تحسبًا لاستقبال حالات جديدة، بالتزامن مع متابعة الجهات المعنية لتداعيات الحادث.

وفي السياق ذاته، انتقل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وبشأن تفاصيل الحادث، أوضح حفيظ أن المؤشرات الأولية، وفقًا لبيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشير إلى وقوع تصادم بين القطار رقم 134 «تحيا مصر» على خط الجيزة – الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 على خط القاهرة – أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي الرقة وكفر عمار بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن خروج بعض العربات عن القضبان وإصابة عدد من الركاب.

وأكد مراسل القناة، المتواجد بمستشفى الواسطى المركزي، استمرار جهود الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمصابين، مع جاهزية المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة للتعامل مع أي تطورات جديدة في أعداد الحالات.

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