بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث

دفعت محافظة بني سويف ، بمزيد من الأتوبيسات وسيارات الأجرة لاستيعاب الركاب وتوفير وسائل انتقال بديلة للمواطنين، وذلك في أعقاب حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وما ترتب عليه من توقف حركة القطارات على خط القاهرة–أسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال عودته من زيارة مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة حالة المصابين في الحادث، حيث وجّه بالدفع بالمزيد من وسائل النقل لاستيعاب الركاب وتيسير انتقال المواطنين وتخفيف التكدس الناتج عن توقف حركة القطارات.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة المحافظة لتداعيات الحادث، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين وتيسير انتقالهم لحين انتظام حركة القطارات.