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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
رنا عصمت

 القرفة والزنجبيل مشروب صحي قوي غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، فهو يدعم الهضم وينظم نسبة السكر في الدم ويساعد في التحكم في الوزن ويعزز المناعة وصحة القلب، تتضمن الوصفة البسيطة غلي الزنجبيل الطازج وأعواد القرفة، وإضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة لإضفاء النكهة.


ومع انتشار الحديث عن فوائد المشروبات الطبيعية لمرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، يثار التساؤل حول الأفضل بين القرفة والزنجبيل، وما الفرق بين تأثير كل منهما على الجسم.

القرفة أم الهيل.. أيهما أفضل للقلب وتنظيم ضغط الدم والسكري؟

القرفة وتنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي القرفة على مركبات نباتية قد تؤثر على طريقة تعامل الجسم مع الجلوكوز والأنسولين، وأشارت بعض الدراسات إلى احتمال مساهمتها في خفض مستويات السكر الصائم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري.

فوائد القرفة للجهاز الهضمي

تستخدم القرفة تقليديا في بعض المشروبات والأطعمة، وقد تساعد في تحسين تقبل بعض الأشخاص للوجبات، لكن الأدلة السريرية على قدرتها المباشرة على علاج الانتفاخ أو اضطرابات الهضم لا تزال محدودة.

الزنجبيل وتحسين عملية الهضم

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة أبرزها الجينجيرول، والتي ترتبط بتأثيرات بيولوجية متعددة، ويعد الزنجبيل من أكثر المكونات الطبيعية التي تمت دراستها فيما يتعلق بالغثيان وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

شرب شاي القرفة والزنجبيل- ماذا يفعل بمستوى السكر في الدم؟ | الكونسلتو

ومن أبرز فوائده المحتملة:

* المساعدة في تخفيف الغثيان لدى بعض الأشخاص.

* دعم حركة الجهاز الهضمي.

* المساعدة في تقليل بعض أعراض عسر الهضم.

* احتواؤه على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب.

هل يساعد الزنجبيل في تنظيم السكر؟

تشير بعض الابحاث ان الزنجبيل يساعد في تحسين بعض مؤشرات سكر الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، لكن النتائج لا تعني أن شرب الزنجبيل وحده كاف للتحكم في المرض.

تحذيرات مهمة قبل تناول القرفة والزنجبيل

رغم أن استخدامهما بكميات معتادة في الطعام يعد آمنا لدى معظم الأشخاص، فإن الإفراط في تناول مكملات القرفة، خاصة قرفة كاسيا، قد يزيد التعرض لمادة الكومارين التي يمكن أن تؤثر على الكبد عند تناول كميات كبيرة لفترات طويلة.

كما قد يسبب الزنجبيل حرقة المعدة أو اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، وينبغي استشارة الطبيب قبل استخدام المكملات المركزة، خاصة لمرضى السكري الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر.

المصدر ..مايو كلينك

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القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

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