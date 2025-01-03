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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرفة والزنجبيل؟

الزنجبيل والقرفة
الزنجبيل والقرفة
نهى هجرس
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ماء الزنجبيل والقرفة، مشروب صحي قوي غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، فهو يدعم الهضم وينظم نسبة السكر في الدم ويساعد في التحكم في الوزن ويعزز المناعة وصحة القلب، تتضمن الوصفة البسيطة غلي الزنجبيل الطازج وأعواد القرفة، وإضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة لإضفاء النكهة.

فوائد تناول الزنجبيل والقرفة 

خصائص مضادة للالتهابات: الزنجبيل والقرفة غنيان بمركبات مضادة للالتهابات، يساعد الجينجيرول، المكون النشط في الزنجبيل، على تقليل الالتهاب في الجسم، مما يجعله مفيدًا لمن يعانون من التهاب المفاصل أو الحالات الالتهابية الأخرى، تحتوي القرفة أيضًا على مضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهاب، مما يساهم في الصحة العامة. 

صحة الجهاز الهضمي: تم استخدام الزنجبيل لعدة قرون لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد في الهضم عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام، يمكن أن تساعد القرفة أيضًا في إدارة الانتفاخ والغازات معًا، يخلقان تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي، مما يجعل هذا المشروب مثاليًا بعد الوجبات.

تنظيم سكر الدم : تشتهر القرفة بقدرتها على المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، فهي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين ويمكنها خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2، يمكن للزنجبيل أن يدعم هذا التأثير بشكل أكبر من خلال تحسين الصحة الأيضية العامة. 

إدارة الوزن: قد يساعد مزيج الزنجبيل والقرفة في إدارة الوزن ، يمكن للزنجبيل أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون، بينما تساعد القرفة في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام وموازنة مستويات السكر في الدم، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. 

دعم المناعة: كلا المكونين مليئان بمضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة، قد تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للبكتيريا في درء الالتهابات، بينما يمكن لخصائص القرفة المضادة للفطريات أن تحمي من مسببات الأمراض المختلفة.

الجهاز الهضمي الزنجبيل القرفة فوائد تناول الزنجبيل والقرفة

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