لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة وآخر اجراء منذ عامين..رحلة السياسيات النقدية في عامين

أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أكثر من عامين.

قرار لجنة السياسيات النقدية الصادر اليوم برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية وبما يساوي 1% زيادة هو الاجتماع السابع لهذا العام قبل اغلاق سلسة الاجتماعات المستهدفة بإجمالي 8 اجتماعات سنوية.

آخر رفع ورحلة الفائدة

في 6 مارس 2024 أي ما يقارب من عامين و قرابة 8 شهور؛ اعلن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمعدلات غير مسبوقة وهي الأولى في تاريخ الجهاز المصرفي سجلت 6% أي ما يساوي 600 نقطة أساسية، وصلت معدلات الفائدة حينها إلى أكثر من 27% في المتوسط

خلال ذلك الاجتماع سجل سعر الإيداع 27.25% و الإقتراض لليلة واحدة 28.25% وكلًا من " الإئتمان، الخصم، العملية الرئيسية للبنك المركزي" عند 27.75%.

وتبعتها عمليات البنك المركزي المصري على مدار السنوات السابقة في التخفيض والتثبيت إلي أن وصلت الفائدة حاليا 21% بحد أقصي بما يعني أن السياسيات النقدية قلصت الفائدة في عامين لأكثر من 7% في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الفائدة الآن

بعد الاجتماع الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري إذ أقرت لجنة السياسات النقدية سعر الإيداع بنسبة 20% و الإقتراض لليلة واحدة بنسبة 21% .

كما تم وصول أسعار الفائدة علي كلًا من " العملية الرئيسية للبنك المركزي، الإئتمان، الخصم" بنسبة 20.5%.

لماذا رفع البنك المركزي المصري الفائدة؟

وفقا لما كشفته تقارير رسمية عن البنك المركزي المصري والتي استهدفت وضع اجراء احترازي لمجابهة التضخم المرشح ارتفاعه في الفترة المقبلة بفعل التداعيات الجيوسياسية وارتفاع وتيرة عدم اليقين .

واستهدف ذلك الاجراء بحسب البنك المركزي، الحفاظ علي المسار النزولي للتضخم.