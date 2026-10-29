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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5 شركات ألمانية تبحث توطين تكنولوجيا المياه في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عُقدت لقاءات أعمال ثنائية بمشاركة خمس شركات ألمانية متخصصة، إلى جانب شركة المقاولون العرب وممثلي الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لبحث فرص التعاون المشترك وإقامة شراكات صناعية تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة المعدات والمهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك في إطار فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، والمنعقد تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهدت اللقاءات استعراض الشركات الألمانية لتخصصاتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها، ومناقشة فرص الاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم التصنيع المحلي، ويعزز القدرات الصناعية الوطنية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامة تشغيلها.

وتنوعت مجالات التكنولوجيا التي تناولتها العروض بين أنظمة قياس ومراقبة التدفقات والمناسيب، وتقنيات إعادة تأهيل خطوط الشبكات دون حفر، وحلول شبكات الصرف الصحي بالتفريغ الهوائي، وتكنولوجيا تجفيف الحمأة، وتصميم وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وإعادة الاستخدام، بما يعكس تنوع مجالات التعاون المحتملة بين الشركات الألمانية والكيانات الصناعية المصرية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز التعاون الصناعي مع الشركات الدولية المتخصصة، وفتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الصناعية الوطنية، بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز قدرة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مواكبة متطلبات التطوير والتوسع المستقبلي.

IWWI وزارة الدولة للإنتاج الحربي شركة المقاولون العرب الهيئة العربية للتصنيع

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