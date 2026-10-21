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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه IWWI 2026 بدورته الخامسة.. 26 أكتوبر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) .

وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بمشاركة الجهات التابعة لها.

منصة دولية متكاملة 

ويشكل المعرض والمؤتمر منصة دولية متكاملة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية والمؤسسات البحثية والتمويلية لاستعراض أحدث الابتكارات وبحث فرص الاستثمار والتعاون.

 

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا استراتيجيًا كركيزة أساسية لبناء بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتواجه تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، موضحةً أن استراتيجية الوزارة ترتكز على التوسع في مشروعات التحلية لمياه البحر والمعالجة المتقدمة وإعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الطاقة وإدارة الأصول بما يضمن الاستخدام الأمثل للاستثمارات وخفض التكاليف التشغيلية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة الإسكان على أن توطين صناعة المهمات والمعدات الكهروميكانيكية والتكنولوجيات المتخصصة يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال الشراكة بين الشركات العالمية والمصنعين المصريين ونقل المعرفة الفنية لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح آفاق التصدير، مؤكدة أن استضافة مصر لهذا الحدث تُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لتكنولوجيا المياه ونقل الخبرات للدول العربية والأفريقية، ليكون الاستثمار في هذا القطاع الحيوي استثمارًا مباشرًا في مستقبل التنمية وصحة المواطنين وجودة حياتهم.

ويأتي هذا الحدث ليترجم الجهود القومية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية لتطوير منظومة المرافق، لا سيما من خلال المبادرات الرئاسية الكبرى والمشروعات القومية للتوسع في محطات تحلية المياه والمعالجة المتقدمة؛ حيث يسهم هذا التوجه الاستراتيجي في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، ومواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية، مما يفتح آفاقًا واعدة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل تكنولوجيا المياه والاستثمار المستدام في مصر والمنطقة.

تكنولوجيا المياه الصرف الصحي تحلية المياه المشروعات القومية محطات تحلية المياه

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