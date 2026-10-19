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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تفوز بشعار يوم الإسكان العربي 2027 حول الشراكات المستدامة لتمويل المدن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، في أعمال الاجتماع الـ72 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والتى تستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور لفيف من  ممثلي الوزارات المعنية  بالإسكان والتعمير والتنمية الحضرية بالدول العربية.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستعرض المهندس مصطفى النجار أبرز جهود وزارة الإسكان والمرافق في متابعة ملفات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وما تحقق من خطوات في عدد من مجالات التعاون العربي المشترك.

يوم الإسكان العربي

وفيما يتعلق بالاحتفال بيوم الإسكان العربي، أشار وكيل أول وزارة الإسكان، إلى مشاركة قطاع الإسكان والمرافق في فعالية تناولت التجربة المصرية في التعامل مع تحديات قطاع الإسكان وسوق الإيجارات، والتي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن مكتب البرنامج بالأردن، والبنك الدولي وعدد من المتخصصين في قضايا الإسكان.

شعار يوم الإسكان العربي

وفي سياق متصل، قامت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بإعلان مقترح شعار يوم الإسكان العربي لعام ٢٠٢٧ الفائز والمقدم من جمهورية مصر العربية تحت عنوان "نحو شراكات مستدامة لتمويل مستقبل المدن" حيث يركز هذا الشعار على استشراف مستقبل التنمية العمرانية من خلال ابتكار نماذج تمويلية حديثة تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص عبر آليات مثل السندات الخضراء والتمويل المستدام.

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وفيما يخص بند التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أشار المهندس مصطفى النجار إلى الانتهاء من التقرير الخاص بحالة الإسكان في مصر، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي لتعزيز ملفات الإسكان الوطنية في المنطقة العربية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية في تطوير سياسات الإسكان.

تجارب الدول العربية في مجال السكن الاجتماعي

كما استعرض الجهود المصرية في إعداد دراسة حول تجارب الدول العربية في مجال السكن الاجتماعي، والتى من المقرر إطلاقها وتعميمها في نسختها النهائية خلال فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ديسمبر المقبل بالقاهرة.

ووجّهت الأمانة الفنية للمجلس الشكر إلى جمهورية مصر العربية على تقديم تقرير مفصل بشأن إنجازات صندوق التنمية الحضرية خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وذلك في إطار بند استعراض تجارب الدول العربية في التعامل مع السكن العشوائي.

وتأكيدًا على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بشأن تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، أشار المهندس مصطفى النجار، إلى إمكانية تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتقديم الدعم الفني لعدد من الدول العربية، بالتعاون مع نقابة المهندسين، بهدف تبادل الخبرات وتقديم المساندة الفنية في مجالات إعادة الإعمار، والسكن المستدام، وتحسين الواقع العمراني، بما يعزز أواصر التعاون العربي ويدعم جهود الدول الشقيقة في مواجهة التحديات العمرانية وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع عددًا من البنود الخاصة بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية بشأن المشروعات الرائدة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وتطبيق الأكواد العربية للبناء.

الإسكان مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التنمية الحضرية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم الإسكان العربي

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