وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة» بعدد من المحافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا ودمياط، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

حياة كريمة

وأكدت وزيرة الإسكان، على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، مع سرعة التعامل مع التحديات التي قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها في تحسين جودة الحياة بالقرى المستهدفة.

وتضمنت تقارير المتابعة نتائج الجولات التفقدية التي نفذها مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة مستجدات تنفيذ محطات المعالجة والرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، في إطار خطة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة.

ففي محافظة الفيوم، شملت المتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع الونايسة، ومحطة رفع الحسينية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالعتامنة بمركز إطسا، إلى جانب موقف شبكة الصرف الصحي بقرية الحامدية، وخط الطرد ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية قصر الباسل، وذلك لمتابعة سير الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات.

وفي محافظة أسيوط، تضمنت الجولات متابعة تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية السوالم بمركز أبنوب، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالعطيات القبلية بطاقة 40/60 ألف م³/يوم، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية المعابدة الغربية، ومحطة رفع الصرف الصحي بالمعابدة الشرقية بمركز أبنوب، بالإضافة إلى محطة معالجة الكلابات بطاقة 20/40 ألف م³/يوم، لخدمة 12 قرية بمركز الفتح.

وفي محافظة سوهاج، تابعت الوزيرة موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأولاد إسماعيل بمركز المراغة، والذي يتضمن محطة الرفع وخط الطرد، ومشروع الصرف الصحي بالجلاوية بمركز ساقلتة، ويشمل محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد الرئيسي وشبكات الانحدار، وذلك للوقوف على مستجدات التنفيذ ودفع معدلات العمل بالمشروعات.

وفي محافظة المنيا، تضمنت الجولات متابعة محطة رفع الصرف الصحي بكفر المغربي بمركز العدوة، ومحطة معالجة كفر المغربي بطاقة 10/15 ألف م³/يوم، لخدمة 5 قرى بمركز العدوة، إلى جانب محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية مفوز طيبة بالمركز نفسه.

وفي محافظة دمياط، شملت المتابعة مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري، وأم الرزق، وكفور الغاب، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية بالمحطات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة وسرعة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة، وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مواقع العمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية، والعمل على حل المشكلات التي قد تعوق التنفيذ، بما يدعم سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تطوير قرى الريف المصري، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم جهود التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قام بالجولات من مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء دكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المشروعات، والمهندس يوسف حلمى، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، والمهندس عصام عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحرى شرق، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد ( المنيا – أسيوط )، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات شمال الصعيد، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية التابعة للهيئة والمشروعات.