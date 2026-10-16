«الإسكان» تكشف حصاد أسبوع.. قرعات أراضٍ ومشروعات استثمارية وتطوير للمرافق

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً "بالفيدوجراف" يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2026.

https://youtu.be/81IABMLmu1w?si=L0ddkBcCEyjvy0ZD

ففي يوم 15 أكتوبر 2026، صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها، حتى يوم الخميس الموافق 7/10/2026، وكذا المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات والفردي بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين 19/10/2026، والثلاثاء 20/10/2026، بمقر جهاز المدينة وفقاً للجدول المقرر.

توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، وتقنين الأوضاع القانونية لحائزي تلك الأراضي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في دمج المناطق المضافة ضمن المخطط العمراني للمدن الجديدة، واستكمال أعمال التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، بما يعزز الاستفادة من تلك الأراضي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

مدينة الشروق

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير الخدمات وملفات العمل بمدينة الشروق، وذلك في إطار الحرص على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، واتخاذ ما يلزم من قرارات لسرعة الإنجاز.

وشملت المتابعة مشروعات المرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وإنشاء مركز تكنولوجي، وحملات لمجابهة المخالفات وتكثيف أعمال النظافة، فضلاً عن مشروع "بوليفارد الشروق".

جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

كما أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قطع وضعف مياه الشرب بعدد من المناطق بالمدينة وذلك بداية من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة الـ2 ظهر بعد غد السبت 17 أكتوبر 2026.

وفي يوم 14 أكتوبر 2026، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن جهود منظومة الاستجابة السريعة بمكتب الوزيرة خلال شهر سبتمبر، وما تم رصده ومتابعته من بلاغات واستفسارات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة للوزارة للتعامل معها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المستمر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة بشأن مختلف الخدمات، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر بين الجهات المختصة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

محطة مياه شرب شمال حلوان

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شرب شمال حلوان بطاقة ١٠٠ ألف م٣/ يوم، لتعزيز كميات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بعد تجارب العينات اللازمة والتي تم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة ويقوم بتشغيلها لحين التسليم النهائي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب شمال حلوان يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة مياه الشرب، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات، ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية

كذلك عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.

وفي يوم 13 أكتوبر 20206 ترأست المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الدوري للجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنصورة الجديدة.

المتابعة الدورية لمنظومة المرافق

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لمنظومة المرافق بمحافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتكثيف أعمال تنفيذ المرافق وتوصيل الكهرباء الدائمة لقطع الأراضي السكنية ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة استكمال أعمال المرحلة التاسعة من خطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، نتائج لقاءات عددٍ من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير حصولهم عليها، وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، وسرعة بحثها والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الانتهاء منها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

وفي يوم 12 أكتوبر 2026، اطّلعت المهندسة راندة المنشاوي، خلال زيارتها لموقع مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد، على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، ممثلًا في شركة «أركان بالم» للتطوير العقاري.

وخلال الزيارة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على توسيع قاعدة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري الجادة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

كذلك شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك لطرح رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها، بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هدفنا المشترك هو إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري، ومؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تكون المسؤولية مسبوقة بالتأكد من توافر القدرة على أدائها

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، في نطاق عمل الوزارة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على تحسين جودة حياتهم. وشددت على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تم توقيع عقود بين شركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وبنكي "الأهلي المصري"، و"مصر"، لشراء قطعة أرض جديدة بقلب السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر "أرض دريم لاند سابقًا"، لإنشاء مشروع عقاري ضخم، حيث تمتد قطعة الأرض على مساحة 415 فدانًا، لتُمثل رابع مشروعات الشركة في غرب القاهرة والعاشر ضمن محفظتها العقارية الإجمالية، هذا ليصبح المشروع الجديد أضخم مشروعات الشركة في غرب القاهرة حتى الآن، بحضور المهندسة راندة المنشاوي.

كما تم توقيع عقود تمويل مقدم من "بنك مصر"، لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وذلك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بحضور المهندسة راندة المنشاوي.

وفي إطار التوسع في توفير الأنشطة التجارية والإدارية بالمدن الجديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية، أسفرت جلسة المزاد العلني بمدينة أخميم الجديدة، عن بيع وحدتين إداريتين ومحل تجاري بالمبنى التجاري الإداري بمنطقة الـ55 فدانًا.

وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 3 قرارات لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني بمدينة السادات والقطاع الأول للساحل الشمالي والعبور الجديدة، وذلك في إطار التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء بالمدن الجديدة.

كذلك ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي يوم 11 أكتوبر 2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات موقف ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالجهد المبذول في هذا الملف، ووجهت بالعمل على الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.

وفي اليوم نفسه، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة بجانب تيسير الإجراءات، بما يدعم ثقة المستثمرين، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وفي إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أصدر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة مجالس الإدارة بـ15 شركة تابعة، وذلك اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تطوير منظومة الإدارة بالشركات التابعة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، والدفع بكوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المستهدفات، مشددة على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة

وفي يوم 10 أكتوبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات والإسكان بالمدينتين، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي «الرابية» ضمن جهود استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينة الشروق، وذلك من خلال القرعة العلنية السابعة عشرة للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم واستوفوا الإجراءات المقررة بالمنطقة.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، مشددةً على ضرورة تكثيف العمل بمشروعات المرافق وتذليل أي عقبات.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، أعلنت الوزارة إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، وذلك من خلال تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.