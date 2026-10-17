وزيرة الإسكان تُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء ببني سويف الجديدة والسادات والساحل الشمالي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا بإزالة مخالفات البناء المقامة دون ترخيص أو بالمخالفة للتراخيص وذلك بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات، وعدد من المناطق الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة جهود الوزارة للتصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني.

وشملت القرارات إزالة مخالفات بناء بقطعة أرض بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة، تمثلت في هدم القواطع الداخلية بالدور الأول العلوي وإعادة بنائها بتوزيع معماري مختلف عن الرسومات المعتمدة بترخيص البناء.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بعدد من قطع الأراضي السكنية بمناطق «ابني بيتك» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمخالفة اشتراطات البناء وتنفيذ أعمال خرسانية وقواعد وأعمدة وصب أجزاء من الأدوار الأرضية والعلوية دون ترخيص أو سند قانوني.

القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي

وفي القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، شملت القرارات إزالة مخالفات بناء تمثلت في إقامة مبانٍ أرضية مخصصة للاستخدام التجاري دون ترخيص، إلى جانب مخالفات بناء بمدخل شاطئ بمنطقة سيدي عبد الرحمن، بحري الطريق الساحلي، تضمنت إقامة مبانٍ من البلوك الأبيض بأسقف أو شدات خرسانية دون ترخيص.