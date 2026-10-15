الإسكان: إنشاء بوليفارد ومركز تكنولوجي لخدمة أهالي المناطق المضافة بالشروق

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير الخدمات وملفات العمل بمدينة الشروق.

وذلك في إطار الحرص على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، واتخاذ ما يلزم من قرارات لسرعة الإنجاز.

وشملت المتابعة مشروعات المرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وإنشاء مركز تكنولوجي، وحملات لمجابهة المخالفات وتكثيف أعمال النظافة، فضلاً عن مشروع "بوليفارد الشروق".

نتائج جولات تفقدية بمشروعات مدينة الشروق

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً عن نتائج جولات تفقدية بمشروعات مدينة الشروق، حيث جاء في مستهل التقرير، نتائج جولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، وعددٍ من مسئولي الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية وفتح الطرق بمنطقة «طيبة» بالامتداد الغربي للمدينة، بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتضمنت الجولة متابعة مستجدات تنفيذ أعمال الطرق وتجهيزها وفتح المسارات، تمهيدًا لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتغذية الكهربائية، تمهيدًا لتنمية منطقة «طيبة» التي تبلغ مساحتها نحو 1000 فدان، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وإطلالتها المباشرة على طريق القاهرة/السويس والطريق الدائري.

وفي هذا الشأن، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة تكثيف الجهود ودفع معدلات تنفيذ الأعمال، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن إنجاز الأعمال وفق المستهدفات المقررة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لدعم التنمية العمرانية بالامتداد الغربي للمدينة.

وفي إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، أشار التقرير إلى بدء أعمال إنشاء مركز تكنولوجي متكامل ومخصص لخدمة أهالي المناطق المضافة لمدينة الشروق، وفق أحدث النظم التكنولوجية والمعايير الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية.

وأكد المهندس محمد أحمد زكرياً، أن المركز الجديد سيضم 20 شباكًا لتقديم الخدمات، بما يضمن استيعاب أكبر عدد من المتعاملين وتحسين مستوى الأداء، واستراحات مخصصة ومجهزة لتوفير الراحة للمواطنين ومتلقي الخدمة، وشبابيك واستراحات مخصصة لذوي الهمم وكبار السن، تأكيدًا على الاهتمام بتقديم خدمات ميسرة تراعي احتياجاتهم، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والتحول الرقمي، مع إتاحة الخدمات الإلكترونية والأون لاين وفقًا للمنظومة المعتمدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

كما أعلن المهندس محمد زكريا عن تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالمحور الأوسط، لتتحول إلى «بوليفارد الشروق»، في مشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في الشكل الجمالي للمحور، وتحويله إلى واجهة حضارية مميزة تليق بمكانة المدينة وتطلعات سكانها.

وأضاف رئيس الجهاز أن المشروع يستهدف تقديم صورة عصرية متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء والتصميمات الحديثة، من خلال تنفيذ ممشى بتصميمات متطورة، ومسار للدرجات وإنشاء تندات واستراحات، مع إعادة تنسيق المساحات المحيطة بما يحقق الانسجام بين عناصر الطبيعة والتصميم الحضاري.

تتضمن خطة التطوير الحفاظ على الأشجار القائمة وصيانتها والارتقاء بحالتها، وتطوير المسطحات الخضراء، والتوسع في زراعة أنواع متنوعة من الزهور الطبيعية، وفق رؤية فنية مدروسة.

وجاء في التقرير أنه في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، تم شن حملة مكبرة بمنطقة طيبة، أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات سحب لأراضٍ مملوكة للدولة بإجمالي مساحة 110 آلاف متر مربع، واستردادها ووضعها تحت ولاية جهاز مدينة الشروق.

كما تم شن حملة أخرى أسفرت عن فك شدة خشبية بقطعة بمجاورة (5)، بالمنطقة الأولى عمارات، لمخالفتها شروط التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، بجانب حملة أسفرت عن ضبط مركبات تُستخدم في أعمال النبش، ورفع إشغالات 10 من الباعة الجائلين الذين يعوقون حركة المارة والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصل الجهاز حملات النظافة ومكافحة الحشرات الطائرة، وشملت جهود النظافة تكثيف العمل داخل الأحياء والمربعات السكنية، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع دعم المنظومة بالمكانس والمكابس الآلية، واستمرار العمل بأوقات مختلفة.