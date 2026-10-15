«الإسكان» تعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة أبو حمص بالبحيرة بقرار وزاري جديد

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1328 لسنة 2026، بشأن اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وذلك وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقتين بالقرار، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية على :

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1328 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 615 لسنة ۲۰۱٥ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث الحيز العمرانى لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة بجلستها بتاريخ 24/2/2024 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3531 لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ 6/8/2025 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (3-12292) بتاريخ 13/5/2026 ؛ وعلى مذكرة الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة ؛

قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو حمص - محافظة البحيرة طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2/9/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة راندة المنشاوى