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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمنصورة الجديدة

وزيرة الإسكان
وزيرة الإسكان
أ ش أ

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات التابعة المعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لمنظومة المرافق بمحافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP)، الممولة من البنك الدولي، والتي تضم 30 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها، إلى جانب 8 مشروعات لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
كما استعرض الاجتماع أعمال رفع كفاءة محطة رفع بورسعيد (رقم 1) بمدينة ميت غمر، من خلال توريد وحدتي رفع، بطاقة 300 لتر/ثانية لكل وحدة، وموقف تنفيذ خط طرد بطول 100 متر للربط على شبكة محطة الرفع رقم (1)، ضمن أعمال مرافق المنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت إشراف الشركة.
واستعرض الاجتماع أيضا المشروعات التي تشرف عليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتشمل توسعات محطة مياه ميت فارس بطاقة 51 ألف م³/يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة بطاقة 90 ألف م³/يوم، ومشروعات الصرف الصحي بميت غمر، ومنطقتي ابن زيد والزعفران بالمنصورة، وقريتي العرب بمركز بني عبيد والعربان بمركز المنزلة، إلى جانب الاستلام النهائي لتوسعات محطة مياه المنصورة.
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وفي مقدمتها مشروع تمديد مأخذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م³/يوم، ومحطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 40 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بجمصة بطاقة 15 ألف م³/يوم.
كما تمت متابعة مشروعات تنفيذ جزء من مرافق المرحلة الثانية بالمدينة، بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي للمرحلة الثانية، وخط الطرد بقطر 630 مم، وأعمال العداية بالدفع النفقي لخط الطرد.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان المجتمعات العمرانية

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