تقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى خمسة من أعضائها، بمناسبة فوزهم في انتخابات الهيكل التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم الجديدة.

انتخابات الهيكل التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وتضم قائمة الفائزين النائب أحمد عبداللاه، عضو مجلس الشيوخ، الذي فاز بمنصب نائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، وأحمد دريع، أمينًا عامًا مساعدًا للبيانات والمعلومات، ومحمد سالم، أمينًا للشؤون السياسية، ومحمد نبيل بمنصب أمين أمانة شؤون المجالس المحلية، ومحمد أبو النجا بمنصب أمين أمانة المصريين بالخارج.

وتعرب التنسيقية عن اعتزازها بأعضائها، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مواقعهم القيادية الجديدة.