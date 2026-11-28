وجه الإعلامي الرياضي خالد الغندور رسالة بشأن ردود الفعل تجاه حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن استغرابه من صمت بعض المشاهير وأصحاب المتابعات الكبيرة، وعدم تقديمهم حتى كلمات النعي أو الدعاء للضحايا والمصابين.

حريق الدائري

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبسط الأشياء اللي ممكن إنسان يعملها في وجود فاجعة هي الكلمة، بالنعي أو بالترحم على الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، حتى لو من غير مساعدة أو تبرع».

وأضاف: «لكن الإنسان، وخصوصًا المشهور أو اللي ليه متابعين ومحبين بالملايين، ويبخل حتى بالكلمة أو الدعاء، ويلتزم الصمت في حادثة رهيبة حصلت في بلده مش في بلد آخر، يبقى ده اسمه إيه تفتكروا؟».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى المسؤولية الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.