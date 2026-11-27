كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن دخول إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع جوارديولا

وأكد المصدر أن الأهلي ينفي بشكل قاطع كل ما تردد بشأن التفاوض مع جوارديولا، أو حتى الاستعانة به بشكل استشاري للمساعدة في اختيار المدير الفني الجديد، واصفًا هذه الأنباء بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تسير في طريقها للتعاقد مع مدير فني أجنبي كبير، يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات تدريبية مميزة، مشيرًا إلى أن النادي يستهدف حسم هذا الملف خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بحد أقصى.

وأضاف أن سامي قمصان سيكون مستمرًا ضمن الجهاز الفني الجديد، بينما تظل احتمالية استمرار ياسر رضوان وبقية الأسماء الموجودة حاليًا ضمن الجهاز الفني غير محسومة، خاصة أن التعيينات الحالية مؤقتة لحين الاستقرار على التشكيل النهائي للجهاز المعاون للمدير الفني الأجنبي.

وأشار المصدر إلى أن ملف تعيين مدير رياضي جديد للنادي الأهلي قد يستغرق بعض الوقت، في ظل تركيز الإدارة خلال المرحلة الحالية على حسم ملف المدير الفني الأجنبي باعتباره الأولوية الرئيسية داخل قطاع كرة القدم، على أن يتم العمل على بقية الملفات الإدارية والفنية وفقًا لخطة النادي خلال الفترة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد عقب رحيل المغربي الحسين عموتة، في ظل رغبة الإدارة في اختيار اسم أجنبي كبير يقود الفريق ويعيده إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات.