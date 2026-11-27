أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء القارئة نور محروس خلال مشاركتها في برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا تميزها في محاكاة أسلوب الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقدرتها على الاقتراب من روحه وإحساسه المميز في تلاوة القرآن الكريم.

نور محروس اقتربت من روح المنشاوي وإحساسه الخارق

وقال وزير الأوقاف للقارئة: «الدنيا منورة بيكي، وبإذن الله تلاوة مليئة بالإبداع، وأنت رمز مشرف لبرنامج دولة التلاوة».

وأضاف الأزهري أن نور محروس تعد من أجود من يحاكي الشيخ محمد صديق المنشاوي، موضحًا: «لدرجة أني لو أغمضت عيني أتحير بينها وبين الشيخ محمد صديق المنشاوي»، مشيدًا بإتقانها أداء التلاوة بأسلوبه.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن موهبة نور محروس لا تقتصر على محاكاة الشيخ المنشاوي، بل تتضمن إضافات جمالية خاصة بها، قائلًا إنها لم تكتفِ بتقليد صوته العذب، وإنما اقتربت من روحه وإحساسه الاستثنائي.

وتطرق الأزهري إلى خصوصية أداء الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدًا أن الله منحه إحساسًا خارقًا بالقرآن الكريم وخشية عظيمة، مضيفًا: «ربنا أعطى الشيخ المنشاوي إحساسًا خارقًا للقرآن الكريم، وآتاه الله خشية فلو صُبّت على جبل لذاب».