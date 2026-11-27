حرص الحسن بركات، على دعم شقيقه التوأم، الحسين بركات، خلال مشاركته في مسابقة «دولة التلاوة»، حيث تواجد وسط الجمهور لمؤازرته وتشجيعه في مشواره بالمسابقة، في مشهد يعكس قوة الترابط بين الشقيقين.

الحسن بركات يساند شقيقه الحسين خلال مشاركته في دولة التلاوة

وحظي أداء الحسين بركات بإشادة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، إذ أثنى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على المتسابق وشقيقه التوأم، قائلًا: «ربنا يفتح عليك، وشيء رائع، وأنت وأخوك التوأم محل التقدير، وسعيد بيك».

من جهته، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء الحسين، قائلًا: «أحسنت وبارك الله فيك»، مؤكدًا أن مستواه أصبح أفضل من المرة السابقة.

كما وصف الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، تلاوته بأنها جميلة ومرتكزة، مشيدًا بحسن توظيفه للمقامات الصوتية واستخدامها في مواضعها الصحيحة.

وفي تعليق طريف، مازح الشيخ طه النعماني، المتسابق، قائلًا: «هو أنت الحسين ولا الحسن؟»، في إشارة إلى التشابه بين الشقيقين التوأم.