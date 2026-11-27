أعلن حزب الشعب الجمهوري جمع تبرعات أكثر من ٦ مليون جنيه تبرعات إلى جانب سيارة، لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك في إطار مساندة المتضررين من الحادث والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال جلسة افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى السنوي لحزب الشعب الجمهوري، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وأكد الحزب استمراره في تلقي التبرعات والمساهمات من قياداته وأعضائه، دعمًا لأسر الضحايا والمصابين على مدار أيام المنتدى الثلاثة بعد تسابق قيادات وأعضاء الحزب على التبرع خلال الجلسة الافتتاحية مشيرا إلى حرصه على تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين، وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، والوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات.

وتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشدد الحزب على أهمية تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، بما يعكس روح التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع المصري.