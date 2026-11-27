قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز «فيجن» للبحوث والدراسات، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تحولت منذ نحو عام إلى حرب استنزاف بنيوي واستراتيجي متبادل، في ظل غياب أي مؤشرات على استعداد أطراف الصراع لتقديم تنازلات سياسية أو استراتيجية في الوقت الراهن.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعارك مرشحة للاستمرار خلال فصل الشتاء، إذ يراهن كل طرف على عامل الوقت وكثافة الضربات العسكرية؛ لإضعاف قدرات الطرف الآخر اللوجستية، والتأثير على قدرة المجتمع والدولة على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات.

وأوضح سلام أن الأشهر المقبلة قد تشهد تصعيدًا متبادلًا في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، إلى جانب المرافق اللوجستية وخطوط السكك الحديدية ومخازن الغذاء، فضلًا عن شبكات الإنترنت، في محاولة روسية لإرباك مؤسسات الدولة الأوكرانية وتعطيل قدرتها على تقديم الخدمات، والتأثير على حركة الإمدادات المدنية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أن أوكرانيا، في المقابل، ستسعى إلى تكثيف ضرباتها ضد قطاع النفط الروسي بمختلف مراحله، بداية من الاستخراج والتكرير والتخزين والنقل، وصولًا إلى الموانئ والسفن التابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل» المستخدم في تصدير النفط الروسي، فضلًا عن استهداف قطاع الغاز.