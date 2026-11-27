أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر، عن مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره منتخب كولومبيا.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 في مونديال الناشئين بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، عقب تحقيق انتصارين على منتخبي قطر بهدفين دون رد، وبنما بنتيجة 4-1، والخسارة أمام اليونان بنتيجة 1-2.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكولومبي في الخامسة من مساء يوم /الثلاثاء/ المقبل على ملعب "إبرهيم خلفان" بأكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

وصعد منتخب كولومبيا، أحد ممثلي قارة أمريكا الجنوبية، إلى دور الـ32 لكأس العالم تحت 17 عاما، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة عقب حصد ست نقاط حيث فاز على منتخبي اليابان 2-1، وهندوراس 2 - 0، وخسر أمام منتخب صربيا بهدف دون مقابل.