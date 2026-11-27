كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحروق التي تعرض لها مصابو حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق تجاوزت الدرجة الثالثة، موضحًا أن التعامل مع هذه الإصابات يتطلب دقة شديدة وتدخل فرق طبية متعددة التخصصات، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة بالجهاز التنفسي تستلزم وضع بعض المصابين على أجهزة التنفس الصناعي.

تفاصيل خطورة إصابات ضحايا حريق الوراق

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن طبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون تجعل التعامل معها بالغ الصعوبة، إذ لا يقتصر الأمر على تدخل فريق متخصص في علاج الحروق، وإنما يتطلب مشاركة أكثر من فريق طبي يعمل بالتوازي؛ للتعامل مع مختلف الإصابات.

وأوضح عبد الغفار أن بعض المصابين يعانون إصابات شديدة في الجهاز التنفسي، تستلزم استخدام أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن استقرار الحالة الصحية والعلامات الحيوية للمصاب يمثل الأولوية خلال المرحلة الأولى من العلاج، قبل الانتقال إلى التعامل مع الحروق وإصابات الجلد.

8 حالات حرجة بين مصابي حادث الوراق

وفي رده على سؤال بشأن عدد الحالات الحرجة من إجمالي المصابين البالغ عددهم 26 حالة، أكد وزير الصحة أن عدد الحالات الحرجة يبلغ نحو 8 حالات.

وبشأن الفئات العمرية للمصابين، أوضح عبد الغفار أن الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا تضم 15 مصابًا، لافتًا إلى وجود 3 أطفال بين المصابين، وأن حالاتهم ليست بنفس درجة الخطورة من حيث معدلات الحروق المرتفعة المسجلة لدى بعض المصابين الآخرين.

وشدد وزير الصحة على أن التعامل مع حالات الحروق الشديدة يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين التخصصات الطبية المختلفة، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الوظائف الحيوية للمصابين، خاصة في الحالات التي تعاني إصابات مصاحبة بالجهاز التنفسي.