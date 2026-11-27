كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، نقلاً عن تقرير بثته القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مطالب جديدة لرئيس حزب «رعام» منصور عباس، خلال المفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة بقيادة غادي آيزنكوت.

ووفقاً للتقرير، يعتزم منصور عباس المطالبة بالحصول على حقيبتين وزاريتين في الحكومة المرتقبة، إحداهما لنفسه، والأخرى لعضو حزبه يوآف سيغالوفيتش، الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة الحزب.

وفي محاولة لتبديد مخاوف رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان بشأن استقرار حكومة تضم حزب «رعام»، أبدى عباس، بحسب التقرير، استعداداً للتعاون في ملفات أمنية حساسة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلوائح الضفة الغربية .

ولا تقتصر مطالب الحزب على المشاركة الوزارية، إذ يسعى إلى إدراج حزمة من الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية ضمن الاتفاق الائتلافي، تشمل وضع خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وضخ عشرات المليارات من الشواقل في إطار خطة خماسية للبلدات العربية والمدن المختلطة، إلى جانب تنظيم قطاع البناء، مع التركيز على منطقة النقب.

وأشار التقرير إلى أن حزب «رعام» أبدى مرونة بشأن التنفيذ التدريجي لهذه المطالب، مقابل الحصول على التزامات واضحة من آيزنكوت بتنفيذها.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قرر توفير حراسة أمنية لمنصور عباس، خشية تعرضه لاعتداءات، على خلفية التطورات والتصريحات المرتقبة بشأن موقفه من تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية.

ويُعد الاعتراف بحماس منظمة إرهابية أحد المبادئ الأساسية التي وضعها آيزنكوت للمشاركة في حكومته، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم إعلان الاستقلال، وتطبيق مبدأ الخدمة الإلزامية على الجميع.

ومن المنتظر أن يتناول عباس هذه القضية خلال مقابلة تلفزيونية مع دانا فايس، من المقرر بثها غداً على القناة الـ12 الإسرائيلية، فيما دعت التقارير إلى انتظار تصريحاته المباشرة وعدم الاكتفاء بالمواقف المنسوبة إليه.

آيزنكوت يلوّح بموقف حاسم تجاه الليكود

وفي سياق مفاوضات تشكيل الحكومة، أكد غادي آيزنكوت انفتاحه على إمكانية الشراكة مع حزب الليكود، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب المبادئ التي يتبناها.

وتساءل آيزنكوت عما إذا كان الليكود مستعداً لخوض مفاوضات جادة تقوم على الشراكة وتقديم التنازلات، أم أنه يواصل المناورات السياسية لكسب الوقت، مؤكداً أنه لا يسعى إلى تولي منصب سياسي مقابل التخلي عن القيم والمبادئ التي خاض الانتخابات على أساسها.

وأضاف أنه يعتزم تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن أمامه ثمانية أيام لتحقيق ذلك، ومتعهدًا بمواصلة العمل على توحيد القوى السياسية الراغبة في إعادة إسرائيل إلى مسار الاستقرار والأمن.