أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها استهداف مصفاة تكرير البترول وميناء جازان، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الجامعة، أن استهداف المنشآت النفطية والمرافق الاقتصادية والحيوية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استهداف ميناء جازان بالمملكة

وشددت جامعة الدول العربية على أن استمرار هذا النهج التصعيدي من جانب ميليشيا الحوثي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية وسلامة حركة التجارة والملاحة الدولية، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.