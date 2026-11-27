وقّعت شركة ايرليكيد بمصر اتفاقية جديدة طويلة الأجل مع شركات سان جوبان للزجاج بمصر لدعم توسعة مواقع تصنيع الزجاج المسطح التابعة لها في العين السخنة.

واستناداً إلى شراكة استراتيجية تمتد لـ 18 عاماً، يُرسخ هذا الإنجاز حضور ايرليكيد في المنطقة الصناعية بالسخنة، بما يدعم النمو المستدام والتميز التشغيلي وموثوقية الإمدادات في مختلف أنحاء المنطقة.



واعتباراً من أغسطس 2026، بدأت ايرليكيد بمصر رسمياً إمداد منشأت سان جوبان للزجاج بالعين السخنة، وذلك عبر نقل عمليات الإمداد الخاصة بالشركة من وحدة توليد مخصصة داخل الموقع إلى نظام إمداد متكامل عبر خطوط الأنابيب للغازات الصناعية بموجب عقد طويل الأجل. ولتلبية المتطلبات كافة المتطلبات من غاز النيتروجين لكلٍّ من العمليات الحالية والتوسعات الجديدة لشركات سان جوبان للزجاج في مصر، أضافت ايرليكيد معدات تخزين احتياطية لضمان توافر الإمدادات واستمراريتها بأعلى كفاءة.



وترتكز هذه الاتفاقية على الخطوة الاستثمارية التي اتخذتها إير ليكيد بتشغيل وحدة إضافية لفصل الهواء في العين السخنة قبل عامين. كما يسهم إمداد سان جوبان عبر شبكة متكاملة لأنابيب الغازات الصناعية في رفع كفاءة واستقرار العمليات التشغيلية، وترشيد استغلال الأراضي واستهلاك الكهرباء، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بصورة ملموسة. ومن خلال ربط المنشآت الصناعية الكبرى عبر خطوط أنابيب للغازات الصناعية، يواكب المشروع الاستراتيجية الوطنية للدولة الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين الصناعة، وتطوير منطقة العين السخنة لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً.



وصرح بريان شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايرليكيد بمصر، قائلاً: يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزامنا بمواءمة توسعات البنية التحتية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية لمصر. ومن خلال توسيع شبكتنا المتكاملة لخطوط أنابيب الغازات الصناعية في منطقة السخنة، نضمن أعلى درجات الاعتمادية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والتقليل من كثافة الانبعاثات الكربونية؛ مما يمكّن شركائنا الصناعيين من تحقيق نمو مستدام، ويعزز في الوقت ذاته مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

وتُعد «إير ليكيد» شركة رائدة في مجال الغازات والتقنيات والخدمات للعديد من القطاعات الاقتصادية. وباعتبارها ركيزة أساسية خفية وحيوية للصناعة والرعاية الصحية لأكثر من قرن من الزمان، تمهد جزيئات المجموعة الطريق نحو التقدم من خلال تقديم حلول مفيدة ومبتكرة للعملاء والمرضى والمجتمع.



تتواجد المجموعة في 59 دولة وتضم حوالي 65,000 موظف، وتقدم خدماتها لـ 4.3 مليون عميل ومريض. ومع إيرادات تقارب 27 مليار يورو في عام 2025 وأسس متينة، تجمع «إير ليكيد» بين الأداء وخلق القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ومن خلال خطتها الاستراتيجية «بيوند» (Beyond) الممتدة حتى عام 2030، وضعت المجموعة خارطة طريق طموحة لتسريع مسار نموها المربح ومواصلة ابتكار المستقبل.



العين السخنة، مصر — وقّعت شركة ايرليكيد بمصر اتفاقية جديدة طويلة الأجل مع شركات سان جوبان للزجاج بمصر لدعم توسعة مواقع تصنيع الزجاج المسطح التابعة لها في العين السخنة. واستناداً إلى شراكة استراتيجية تمتد لـ 18 عاماً، يُرسخ هذا الإنجاز حضور ايرليكيد في المنطقة الصناعية بالسخنة، بما يدعم النمو المستدام والتميز التشغيلي وموثوقية الإمدادات في مختلف أنحاء المنطقة.



واعتباراً من أغسطس 2026، بدأت ايرليكيد بمصر رسمياً إمداد منشأت سان جوبان للزجاج بالعين السخنة، وذلك عبر نقل عمليات الإمداد الخاصة بالشركة من وحدة توليد مخصصة داخل الموقع إلى نظام إمداد متكامل عبر خطوط الأنابيب للغازات الصناعية بموجب عقد طويل الأجل. ولتلبية المتطلبات كافة المتطلبات من غاز النيتروجين لكلٍّ من العمليات الحالية والتوسعات الجديدة لشركات سان جوبان للزجاج في مصر، أضافت ايرليكيد معدات تخزين احتياطية لضمان توافر الإمدادات واستمراريتها بأعلى كفاءة.



وترتكز هذه الاتفاقية على الخطوة الاستثمارية التي اتخذتها إير ليكيد بتشغيل وحدة إضافية لفصل الهواء في العين السخنة قبل عامين. كما يسهم إمداد سان جوبان عبر شبكة متكاملة لأنابيب الغازات الصناعية في رفع كفاءة واستقرار العمليات التشغيلية، وترشيد استغلال الأراضي واستهلاك الكهرباء، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بصورة ملموسة. ومن خلال ربط المنشآت الصناعية الكبرى عبر خطوط أنابيب للغازات الصناعية، يواكب المشروع الاستراتيجية الوطنية للدولة الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين الصناعة، وتطوير منطقة العين السخنة لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً.



وصرح بريان شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايرليكيد بمصر، قائلاً: يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي التزامنا بمواءمة توسعات البنية التحتية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية لمصر. ومن خلال توسيع شبكتنا المتكاملة لخطوط أنابيب الغازات الصناعية في منطقة السخنة، نضمن أعلى درجات الاعتمادية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والتقليل من كثافة الانبعاثات الكربونية؛ مما يمكّن شركائنا الصناعيين من تحقيق نمو مستدام، ويعزز في الوقت ذاته مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع.

وتُعد «إير ليكيد» شركة رائدة في مجال الغازات والتقنيات والخدمات للعديد من القطاعات الاقتصادية. وباعتبارها ركيزة أساسية خفية وحيوية للصناعة والرعاية الصحية لأكثر من قرن من الزمان، تمهد جزيئات المجموعة الطريق نحو التقدم من خلال تقديم حلول مفيدة ومبتكرة للعملاء والمرضى والمجتمع.



تتواجد المجموعة في 59 دولة وتضم حوالي 65,000 موظف، وتقدم خدماتها لـ 4.3 مليون عميل ومريض. ومع إيرادات تقارب 27 مليار يورو في عام 2025 وأسس متينة، تجمع «إير ليكيد» بين الأداء وخلق القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة. ومن خلال خطتها الاستراتيجية «بيوند» (Beyond) الممتدة حتى عام 2030، وضعت المجموعة خارطة طريق طموحة لتسريع مسار نموها المربح ومواصلة ابتكار المستقبل.