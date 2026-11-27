حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، الجدل المثار بشأن الاستفسارات الواردة من بعض الإدارات التعليمية بشأن مدى أحقية بعض الفئات في صرف حافز التدريس ، مؤكدة ما يلي :

- بالنسبة للأخصائيين : فقد قصر قرار رئيس مجلس الوزراء صرف حافز التدريس على شاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، ولم يتضمن القرار فئة الاخصائيين ضمن الفئات المستحقة للحافز ، وجاري العرض على رئيس مجلس الوزراء للنظر في مدى إمكانية ادراجهم ضمن الفئات المستحقة لصرف الحافز



- بالنسبة لمعلمات رياض الأطفال : على الرغم من عدم وجود نصاب قانوني محدد لهن ، إلا أنهن يتواجدن داخل قاعات رياض الأطفال طوال اليوم الدراسي ، من بدايته وحتى نهايته ، ومن ثم فهن يستحققن صرف حافز التدريس ، شريطة الحضور الفعلي بحد أدنى 18 يوما شهريا ، مع توافر باقي الشروط والضوابط المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

-بالنسبة لمعلمي الفصل الواحد: لا يستحق الحاصلون منهم على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو مؤهل عالي صرف حافز التدريس ، حيث أن صرف الحافز يقتصر على شاغلي وظائف التعليم وفقا للضوابط المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والمهنية للمعلمين، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالمعلمين، ويقدم لهم دعمًا قويًا، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جهود الدولة في هذا الملف أسفرت عن إقرار زيادات مالية للمعلمين، في إطار خطة متكاملة لتحسين أوضاع المعلمين

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يجرى أيضا العمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.