كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، تفاصيل علاقته الشخصية بفتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي، مؤكدًا أنه التقاه داخل سجن نفحة الصحراوي وعاش معه فترة تجاوزت العامين، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما لم تكن تنظيمية فقط وإنما ارتبطت أيضًا بعلاقة الجوار والمعرفة العائلية التي جمعتهما في مدينة رفح بقطاع غزة

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» إن الشقاقي يكبره بنحو ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف، موضحًا أنه كان يعرف والده وأفراد أسرته بحكم الجيرة، وهو ما جعله قريبًا منه خلال سنوات وجودهما في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن الشقاقي نشأ في بيئة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين قبل ظهور التجمع الإسلامي في غزة، ثم انتقل إلى الضفة الغربية ودرس هناك وعمل مدرسًا، قبل أن يعود إلى الدراسة مرة أخرى ويلتحق بكلية الطب في مصر، مرجحًا أنه درس في جامعة الزقازيق.



وأضاف أن وجود الشقاقي في مصر أتاح له التواصل مع عدد من الجماعات الإيرانية التي كانت تدرس في القاهرة وتنتمي إلى جماعة الخميني آنذاك، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة شهدت بروز فكرة الجهاد والعمل الإسلامي المسلح لديه، وبدأت خلالها تتشكل نواة تنظيم حركة الجهاد الإسلامي بمشاركة مجموعة من الشباب الذين درسوا معه في مصر والضفة وغزة، وأشار إلى أن الشقاقي عاد إلى غزة وبدأ تشكيل الخلايا التنظيمية، قبل أن يلتقي به مجددًا داخل سجن نفحة حيث استمرت فترة وجودهما معًا أكثر من عامين.