كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عن تفاصيل عمليات تحقيق وإعدامات نفذتها فصائل فلسطينية بحق أشخاص اشتُبه في تعاونهم مع إسرائيل داخل السجون الإسرائيلية خلال مراحل مختلفة من تجربة الحركة الأسيرة، موضحًا أن هذه العمليات كانت تتم وفق قرارات تنظيمية داخلية تتخذها القيادات المعنية بكل فصيل.

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» إن التحقيقات كانت تُجرى داخل غرف الأسرى وعنابر السجون، مشيرًا إلى أن بعض الغرف كانت تتسع لنحو 80 أسيرًا، وأن تطور الخبرة الأمنية لدى الحركة الأسيرة أدى إلى اعتماد أساليب تحقيق وصفها بالحضارية بعيدًا عن الضرب واستخدام العنف.

وأوضح أن القرارات المتعلقة بالإعدام كانت تتخذها اللجنة القيادية داخل التنظيم المعني، ثم تكلف أحد أعضائه بتنفيذ القرار، مؤكدًا أن كل فصيل كان مسؤولًا عن التعامل مع أفراده دون مشاركة بقية التنظيمات، وأضاف أن الشخص الذي ينفذ العملية كان يتولى المسؤولية عنها أمام إدارة السجن ويُسلم نفسه باعتباره المسؤول عن قتل الشخص المتهم بالتجسس.

وأشار عبد الرازق إلى أن عددًا من عمليات الإعدام وقع في السجون المركزية مثل عسقلان ونفحة وبئر السبع وغزة ونابلس، إلا أن العدد الأكبر وقع في سجن كتسيعوت المعروف آنذاك باسم سجن الخيام، وأعرب عن أسفه لوقوع حالات كان من الممكن ألا تصل إلى الإعدام بسبب محدودية الخبرة التنظيمية والأمنية لدى بعض الفصائل، موضحًا أن هذه التجربة شملت مختلف التنظيمات الفلسطينية وأن القوى الإسلامية كانت صاحبة النصيب الأكبر من تلك العمليات في مراحلها الأولى.