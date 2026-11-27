تتضمن أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المرتبطة بدعم الصناعة والخدمات وتطوير منظومة التعليم، إلى جانب بحث اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البريدية.

وتشمل أبرز الملفات المطروحة على المجلس:

دعم إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية

مناقشة مشروع قانون يسمح بنقل بعض المبالغ، لمرة واحدة، من حسابات صندوقي «تحيا مصر» و«تكريم الشهداء» إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للمساهمة في تمويل إنشاء المجمع.

تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر

بحث تعديلات القانون رقم 103 لسنة 1961، بهدف تحقيق المساواة التشريعية والوظيفية بين شاغلي وظائف التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية ونظرائهم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعديل بعض أحكام قانون التعليم: مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 139 لسنة 1981، بما يتيح احتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية ضمن المدد البينية اللازمة لترقية المعلمين، وفقًا للمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

التعاون بين البريد المصري والاتحاد البريدي العالمي

مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.