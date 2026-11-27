أكد أمين عام مجلس أوروبا آلان بيرسيه، أن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا يجب أن يقوم على مبادىء المساءلة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقال بيرسيه - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" نشرها فور وصوله إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) اليوم الجمعة-: "خلال اليومين المقبلين، سألتقي بالقيادة الأوكرانية؛ لدفع جهود مجلس أوروبا نحو تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وتأتي الزيارة بعد إقرار لجنة الوزراء في مجلس أوروبا في 18 نوفمبر الجاري خطة عمل جديدة لأوكرانيا للفترة (2027 - 2030) بعنوان "الأمن الديمقراطي لأوكرانيا" بميزانية تقديرية تبلغ 70 مليون يورو.