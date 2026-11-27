​خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب سيف محمد، الذي لقي مصرعه جراء حادث انفجار واشتعال شاحنة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

​وشيع الأهالي جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة اليوم من قرية منيل عروس التابعة لمركز أشمون وسط حالة من الحزن الشديد بين اهله وأصدقاءه

بدأت تفاصيل الحادث بانقطاع الاتصال بالفقيد بالتزامن مع وقوع الانفجار، ما دفع أسرته إلى تتبع خط سير سيارته عبر نظام التتبع التابع لشركة التوصيل التي يعمل بها، ليتبين أن آخر ظهور للمركبة كان في موقع الحادث.

​وعقب رحلة بحث بين المستشفيات ومحيط الحريق، وبسبب تفحم الجثمان نتيجة شدة النيران، تم التعرف على هويته رسمياً داخل مستشفى الوراق بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA).

ووفقاً لأهالي القرية، كان الفقيد يجمع بين وظيفتين لتأمين مستقبله وتجهيز مسكن الزوجية، حيث كان قد احتفل بخطبته قبل عدة أشهر ويستعد لإتمام مراسم زفافه خلال الفترة المقبلة. وتحولت القرية إلى سرادق عزاء بانتظار إنهاء الإجراءات القانونية وتصاريح الدفن لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.