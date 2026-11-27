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أدانت وزيرة الخارجية النمساوية بيات ماينل رايزينجر، استمرار التصعيد والهجمات التي تستهدف دول الخليج، معربة عن تضامن بلادها مع إيطاليا.

وقدمت التعازي لنظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني وأسر التقنيين الإيطاليين اللذين لقيا حتفهما في هجوم بطائرة مسيّرة على الكويت في أثناء أداء عملهما الميداني.

وأشارت الوزيرة، إلى الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مبنى مكتبي في الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، مؤكدة إدانتها بأشد العبارات لهذه الهجمات التخريبية.

وحذرت وزارة الخارجية النمساوية من أن التصعيد الإقليمي لا يعرض حياة المدنيين للخطر فحسب؛ بل يلقي أيضًا بظلاله وتداعياته الخطيرة على الأمن الأوروبي.

وأكدت أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في التهدئة وتفعيل الجهود الدبلوماسية، مشددة على التزام النمسا بهذا النهج وسعيها إلى تعزيزه من خلال عملها المرتقب في مجلس الأمن الدولي اعتبارًا من يناير المقبل.