استقر سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 27-11-2026؛ على مستوي البنوك المصرية.

ثبات سعر العملات الأجنبية

سجل سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار 54.77 جنيه للشراء و 54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 60.08 جنيه للشراء و 60.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 71.74 جنيه للشراء و 71,97 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 38.47 جنيه للشراء و 38.58 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.04 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و 5.61 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.36 جنيه للشراء و 5.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 65.6 جنيه للشراء و 65.79 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 34.38 جنيه للشراء و 34.47 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 36.31 جنيه للشراء و 36.41 جنيه للبيع.