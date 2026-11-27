كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن خلاف داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشأن توقيت شن هجوم جديد على إيران، وإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية منفردة دون مشاركة الولايات المتحدة، في ظل تباين التقديرات بشأن مدى إلحاح التهديد الإيراني والخيارات المتاحة للتعامل معه.

موقف غوفمان

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلًا عن مسئولين مطلعين على مناقشات أمنية، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، رومان غوفمان، يؤيد إبقاء خيار توجيه ضربة عسكرية منفردة لإيران مطروحًا، حتى دون مشاركة واشنطن، إذا اقتضت الضرورة، محذرًا من أن استمرار الانتظار قد يمنح طهران فرصة لتطوير قدرات يصعب استهدافها أو تحييدها مستقبلًا.

وأوضح التقرير أن موقف غوفمان يستند إلى مخاوف إسرائيلية بشأن ما تصفه تل أبيب بتطور سري ومتسارع في برنامج إيراني مزعوم لتطوير أسلحة كيميائية، معتبرًا أن التعامل مع هذه المخاوف لا ينبغي أن يظل مرهونًا بقرار الإدارة الأمريكية بشأن المشاركة في أي عملية عسكرية.

موقف زامير

في المقابل، يتبنى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، موقفًا أكثر حذرًا بشأن توقيت العملية، إذ يؤيد من حيث المبدأ توجيه ضربة لإيران، لكنه لا يرى أن التهديد وصل حاليًا إلى مستوى يستدعي التحرك الفوري، ويفضل انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعمل بالتنسيق مع القوات الأمريكية، التي يمكن أن توفر قدرات عسكرية واستخباراتية إضافية.

وحسب التقرير، فالخلاف لا يتعلق فقط بتوقيت الهجوم، وإنما أيضًا بتبعات تنفيذ عملية عسكرية دون دعم أمريكي، إذ سيتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إدارة الهجوم ومراحله اللاحقة، بما يشمل استخدام سلاح الجو لتنفيذ الضربات، والتعامل مع أي رد إيراني محتمل، إلى جانب تأمين المعلومات الاستخباراتية اللازمة لاستمرار العمليات.

وتشير «يديعوت أحرونوت» إلى أن غوفمان زار واشنطن في وقت سابق من نوفمبر الجاري، وعرض معلومات استخباراتية جديدة بشأن البرنامج الكيميائي الإيراني المزعوم، في محاولة لدفع الإدارة الأمريكية نحو تنفيذ هجوم مشترك، إلا أن واشنطن لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذا الخيار.

وأشارت التقارير إلى أن التباين بين المسؤولين الإسرائيليين يعود إلى ما قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر الماضي، عندما اختلفت تقديراتهما بشأن توقيت المواجهة مع إيران، وسط استعدادات أمريكية سابقة لشن هجوم لم يُنفذ في نهاية المطاف.

يأتي هذا الخلاف في وقت تظل فيه الحسابات العسكرية والسياسية الأمريكية عاملًا مؤثرًا في تحديد طبيعة أي تحرك إسرائيلي محتمل، خصوصًا أن المشاركة الأمريكية توفر قدرات هجومية ودفاعية أوسع، فضلًا عن الدعم اللوجستي والاستخباراتي، بينما لم يصدر إعلان رسمي عن قرار إسرائيلي بشن هجوم جديد على إيران.