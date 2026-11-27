أعلن نجل المعلق الرياضي محمد شكري وفاة والده، إثر حادث الوراق، في خبر أثار حالة من الحزن بين محبيه والمتابعين للوسط الرياضي.

ونعى نجل محمد شكري والده عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، ومعبرًا عن حزنه لفقدانه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكتب في نعيه: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية»، مؤكدًا أن والده كان مؤمنًا بقضاء الله وقدره.

وأضاف أن والده كان طيب الذكر والقلب، حاضرًا وشاهدًا على تدشين حجة المنظومة منذ بداياتها، وكان جزءًا من رحلتها وتاريخها، مشيرًا إلى أنه ترك سيرة طيبة وأثرًا لا يُنسى في قلوب كل من عرفه، وستظل ذكراه حاضرة بين أبناء النادي.

واختتم نجل المعلق الرياضي دعاءه لوالده، قائلًا إن الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، داعيًا لأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان.

وتأتي وفاة المعلق الرياضي محمد شكري ضمن ضحايا حادث الوراق، الذي خلّف حالة من الحزن والأسى، وسط دعوات بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين.