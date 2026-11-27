كشف أحمد عودة الموسوي، مستشار وزير الشباب والرياضة العراقي، عن تطورات مقترح استضافة العراق لبطولة كأس السوبر المصري بنظامها الرباعي، بعد تأجيل إقامتها التي كان مقررًا لها خلال شهر نوفمبر الجاري، بسبب اعتذار دولة الإمارات عن استضافة البطولة.

العراق يرحب باستضافة كأس السوبر المصري

وأكد أحمد عودة الموسوي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة العراقي بجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، جاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وشهد مناقشة مقترح إقامة كأس السوبر المصري في العراق.

وأوضح الموسوي أن المقترح لم يقتصر على استضافة المباراة النهائية فقط، بل يتضمن إقامة منافسات البطولة بالكامل على الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن الجماهير العراقية لديها شغف كبير بمتابعة الأندية المصرية، كما تحظى الجماهير المصرية بمكانة خاصة لدى الشعب العراقي.

وأضاف مستشار وزير الشباب والرياضة العراقي أن المقترح حظي بترحيب من جانب وزير الشباب والرياضة المصري، وهو ما يعكس وجود رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

ترتيبات تنظيمية ولوجستية لحسم استضافة البطولة

وأشار الموسوي إلى أن هناك عددًا من الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية التي تحتاج إلى التنسيق بين الاتحادين المصري والعراقي، من أجل استكمال مناقشات استضافة البطولة وتحديد آليات تنظيمها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التفاصيل المتعلقة بالمقترح ستتضح خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار المشاورات والتنسيق بين الجانبين المصري والعراقي.

وتأتي هذه التحركات بعد تأجيل بطولة كأس السوبر المصري الرباعي، التي كان مقررًا إقامتها خلال شهر نوفمبر الجاري، عقب اعتذار الإمارات عن استضافتها، لتبرز العراق كوجهة مقترحة لاستضافة منافسات البطولة كاملة.