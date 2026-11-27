شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر والمواد الغذائية، إلى جانب كميات من البنزين والسولار، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة المخالفات التموينية.

وتمكنت مديرية التموين بسوهاج، برئاسة الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بالمديرية، من ضبط 360 لترًا من البنزين والسولار، و310 علب سجائر مجهولة المصدر، خلال حملة تموينية استهدفت الأسواق بمركز طما، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط سجائر ومواد غذائية مجهولة المصدر

وفي سياق متصل، أسفرت حملات تموينية أخرى استهدفت مركزي جهينة ودار السلام عن ضبط 720 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 465 زجاجة عصير بدون فواتير، وعدد من المواد الغذائية المخالفة، وذلك خلال المرور على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من سلامة المعروضات ومراجعة الالتزام بالاشتراطات التموينية.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار التصدي لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر أو بيع المنتجات دون مستندات تثبت مصدرها.

وتأتي الحملات التموينية تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن استمرار مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة.

للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة، ومواجهة صور الغش والتلاعب بالسلع.

وتواصل الأجهزة التموينية بالمحافظة حملاتها بصورة مستمرة لضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وضمان إحكام الرقابة على الأسواق.