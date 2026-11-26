قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد الليثي، وعضوية المستشارين محمد عامر أحمد وشريف جرجس، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، بمعاقبة المتهم الأول «س. م. أ» بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني «م. م. أ» بالسجن لمدة 15 عامًا، لاتهامهما بقتل شاب والشروع في قتل آخر، باستخدام أسلحة نارية، على خلفية خلافات سابقة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في الاعتداء على المجني عليهما باستخدام أسلحة نارية، إثر خلافات سابقة، حيث أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوب المجني عليه الأول، أصابه في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني كان متواجدًا بمسرح الواقعة، حاملًا سلاحًا ناريًا لمساندة المتهم الأول وشد أزره خلال الاعتداء، في إطار ما كشفت عنه أوراق القضية من اتفاق وتعاون بينهما على ارتكاب الواقعة.

كما شرع المتهمان في قتل المجني عليه الثاني «ب. أ. م. أ»، بعدما أطلق المتهم الثاني عيارًا ناريًا أصابه بالفخذ الأيمن، إلا أن المجني عليه تمكن من النجاة عقب إسعافه وتلقيه العلاج اللازم، لتتحول الواقعة إلى جريمة قتل وشروع في قتل.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين اتهامات بإحراز أسلحة نارية مششخنة، بينها بنادق آلية، وذخائر دون ترخيص، فضلًا عن إطلاق أعيرة نارية داخل القرية، بالمخالفة للقانون.

وبعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، والمتهم الثاني بالسجن 15 عامًا، لتسدل الستار على القضية.