دشن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بدء فعاليات المبادرة الرئاسية “ عيون أطفالنا مستقبلنا ”، بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والجمعية العالمية لأندية الليونز، وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة في يناير 2025.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز منظومة الكشف المبكر وعلاج مشاكل الأبصار والوقاية للطلاب، بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم التسهيلات والدعم وتذليل أي معوقات لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيرا إلى أهمية المبادرة التي تأتي بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية للإستثمار في بناء الإنسان المصري، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الامراض، وتقديم الخدمات الطبية المجانية إلي كافة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة من المبادرة والتي تستهدف الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتأثيرها السلبي علي التحصيل الدراسي والنمو الإجتماعي للأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تنفيذ أعمال المبادرة يتم من خلال فرق طبية مجهزة تستهدف طلاب المرحلة الإبتدائية بقطاعي الريف والحضر بالمدارس الحكومية والخاصة والمجتمعية والفكرية والأزهرية، من عمر 6 وحتي 12 سنة.

واشار إلى تسجيل نتائج الفحوصات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، مع تحويل الحالات التي ثبت إيجابيتها إلى عيادات الربط المتخصصة، لاستكمال الفحوصات وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من أساتذة طب وجراحة العيون وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، من صرف نظارات طبية لمن تثبت الفحوصات حاجتهم إليها، وصرف العلاج الدوائي والتدخلات الجراحية مجانا للحالات المتقدمة، مع استمرار المتابعة الدورية للحالات طوال العام الدراسي.