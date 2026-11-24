شهدت دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل غرفة أعلى سطح أحد المنازل، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بنشوب حريق أعلى سطح منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحادث ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق داخل غرفة مشيدة بالطوب الأحمر ومسقوفة بالعروق الخشبية، تقع أعلى سطح منزل مبني بالطوب الأحمر والخرسانة، ملك شخص في العقد الخامس من العمر، ومقيم بذات الناحية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنزل، فيما أسفرت الواقعة عن احتراق كمية من البوص كانت موجودة داخل الغرفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو حالات اختناق بين المواطنين.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ما جاء بالفحص، موضحًا أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الكهربائية العشوائية الموجودة بالغرفة، مرجحًا أن يكون ذلك سبب اندلاع النيران.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء نشوبه.