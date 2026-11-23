شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة رقابية مكبرة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقسم الإشغالات، وذلك للمرور على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات.

محافظة سوهاج

وأوضح أحمد جاد رئيس مركز ومدينة جرجا، أن الحملة أسفرت عن ضبط 160 كيلو جرامًا من الدواجن واللحوم، لوجود مخالفات تتعلق بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وانتهاء تاريخ صلاحية بعض المنتجات، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر تموينية، و15 محضرًا صحيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري والمخالفات، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.