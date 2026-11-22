تمكّنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة الآثار.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتجارة الآثار.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، وضبط بحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته لثمة قطع أثرية.
وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهام راغبي شرائها بحيازته لها، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية، وغلق هاتفه عقب ذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.