وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة إلى الطلاب المشاركين في الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، قال خلالها أنتم أصحاب هذا المهرجان وأبطاله الحقيقيون

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هؤلاء الطلاب قدموا خلال فعالياته نموذجًا مشرفًا لما يمتلكه طلاب مصر من مواهب وطاقات إبداعية، وأثبتوا أن المدارس المصرية تزخر بقدرات تستحق الاكتشاف والرعاية، وأن إتاحة الفرصة أمام الطالب قد تكون البداية الحقيقية لمستقبل متميز في مجالات الفن والثقافة والإبداع.

وأكد الوزير أن النجاح في هذا المهرجان لا يُقاس فقط بما تحقق من جوائز أو مراكز متقدمة، وإنما بما اكتسبه الطلاب من خبرات ومهارات، وما تعلموه من العمل الجماعي، وما أظهروه من التزام ومثابرة وثقة بالنفس.

وفي ختام كلمته في حفل ختام الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، توجه الوزير بتحية خاصة إلى أبناء الوزارة من ذوي الهمم الذين شاركوا في فعاليات المهرجان، مؤكدين أن الإبداع حق للجميع، وأن لكل طالب موهبة تستحق أن تجد من يكتشفها ويدعمها ويمنحها الفرصة للنمو والتألق.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات التي شاركت في تنظيم هذا المهرجان، وإلى لجانه وفرق العمل القائمة عليه، وإلى جميع المدارس والمديريات التعليمية التي أسهمت في إنجاح فعالياته.

وهنأ الوزير أبناءه الطلاب والطالبات المشاركين والمكرمين، مؤكدًا أن كل من شارك في هذه التجربة قد أسهم في نجاحها، وأن ما قدموه من إبداع وجهد هو مصدر فخر للجميع.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن ما شهدته الدورة الأولى من المهرجان يمثل بداية واعدة لمسيرة تسعى الوزارة إلى تطويرها، ليظل المسرح المدرسي مساحة للإبداع، ومنبرًا للتعبير، وأداة لبناء الوعي والشخصية، ورافدًا من روافد القوة الناعمة المصرية.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر، ويوفق أبناءها إلى كل خير وتقدم وازدهار.