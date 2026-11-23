شهدت إحدى المناطق بمحافظة سوهاج واقعة اعتداء مؤسفة، بعدما أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على التعدي على والدته وإصابتها بطعنات وجروح، قبل أن يصيب شابًا آخر تدخل لفض المشاجرة بينهما، في واقعة بدأت بخلافات أسرية وانتهت بإصابة شخصين ونقلهم إلى المستشفى.

وتدخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة في الاعتداء، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

بداية الواقعة

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول سيدة في العقد السادس من العمر إلى مستشفى أخميم المركزي، مصابة بجرح قطعي أسفل الظهر وجرح طعني في البطن.

كما استقبل المستشفى شابًا في العقد الثاني من العمر مصابًا بجرح طعني في منطقة الصدر، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الإصابات.

وبسؤال السيدة المصابة، إلى جانب عم الشاب المصاب، وجها الاتهام إلى نجل السيدة، وهو شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم في المنطقة نفسها، بالتعدي عليهما خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات أسرية.

كيف تطورت المشاجرة؟

وكشفت أقوال الشهود أن الخلاف بدأ بين الشاب ووالدته، قبل أن يتدخل الشاب المصاب في محاولة لفض المشاجرة وتهدئة الموقف بين الطرفين.

إلا أن محاولة التدخل انتهت بتصعيد الموقف، بعدما اعتدى المتهم على الشاب باستخدام آلة حادة كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته بطعنة في منطقة الصدر، كما أصيبت والدته خلال الواقعة بجروح وطعنات.

وبحسب التحريات وأقوال الشهود، فإن الأداة المستخدمة في الاعتداء كانت مقصًا، استخدمه المتهم خلال المشاجرة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لضبطه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وهي المقص، وذلك بإرشاده.

وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافات أسرية كانت وراء المشاجرة التي انتهت بإصابته والدته والشاب الذي تدخل لمحاولة فض النزاع.

الإجراءات القانونية

وعقب ضبط المتهم، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتتولى جهات التحقيق استكمال الإجراءات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها، في ضوء أقوال المصابين والشهود وما أسفرت عنه التحريات والأداة المضبوطة.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص جميع ملابسات الحادث، فيما تخضع الواقعة للإجراءات القانونية المعتادة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ القرار بشأنها.